Lisboa celebrou esta quarta feira no Alto do Parque Eduardo VII, a "Festas da luzes" hebraica (Chanuká).

A cerimónia em que participou o rabino da Comunidade Israelita de Lisboa, Ruben Suiza, contou com a presença da ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro.

O acendimento do hannukia é uma das principais tradições do povo judeu e tem a duração de oito dias, com a colocação de velas no candelabro de nove braços.