Lisboa com mais 4.000 circulações rodoviárias a partir desta quarta-feira

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) conta desde hoje com mais cerca de 4.000 circulações rodoviárias, face à oferta registada em junho, permitindo que a capacidade fique a 90% da que existia no mesmo período do ano passado.

Em comunicado hoje divulgado, a AML, que tem funções como autoridade de transporte, avança que a partir de hoje a "oferta de transporte público rodoviário de passageiros na região metropolitana de Lisboa foi reforçada para mais de 90%, relativamente à existente no período pré-pandémico, o que se traduz, em termos concretos, num crescimento de cerca de 4.000 circulações por dia, face à oferta registada em junho".

Segundo a AML, a oferta configura "mais cerca de 57.000 quilómetros percorridos diariamente pelos transportes rodoviários na área metropolitana de Lisboa".