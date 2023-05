Lisboa considerada a melhor cidade europeia para visitar

capital portuguesa conquistou o primeiro lugar, à frente da vice-campeã Vilnius, capital da Lituânia. A

Cracóvia ficou em terceiro lugar e Atenas em quarto.No inquérito anual sobre viagens, que analisou os custos típicos em 35 cidades europeias, Lisboa a capital portuguesa surge com a melhor relação qualidade/preço. A classificação do barómetro resulta da análise de 12 custos turísticos típicos, incluindo um jantar para dois com vinho, bebidas, duas noites num alojamento de três estrelas, visitas turísticas e transportes urbanos.É a segunda vez que uma cidade da Europa Ocidental supera uma cidade do Leste Europeu e conquista o primeiro lugar no ranking.