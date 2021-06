Lisboa e Braga entre os seis concelhos que arriscam falhar regras de 14 de junho

Por outro lado, o uso de máscara continua a aplicar-se de acordo com as normas atuais e que determinam a sua utilização obrigatória somente "nos locais fechados e na via pública sempre que não [for] possível manter a distância de segurança".

O concelho mais populoso do país - Lisboa - e Braga, o sétimo município com mais habitantes, encontram-se em situação de alerta pela incidência da pandemia, revelou esta quarta-feira o Governo. No total são seis os municípios neste patamar, somando-se àqueles dois os concelhos de Cantanhede, Castelo de Paiva, Salvaterra de Magos e Vale de Cambra.Caso repitam uma avaliação acima dos 120 casos por 100 mil habitantes em 14 dias na próxima semana - ou 240 casos no caso dos concelhos de baixa densidade, de acordo com os novos critérios hoje anunciados -, estes concelhos falharão a nova fase de desconfinamento prevista para 14 de junho, que inclui o alargamento dos horários de funcionamento de restaurantes e cafés e do comércio.Já os municípios que em duas avaliações semanais consecutivas se encontrem acima do patamar dos 240 casos (ou 480 para os municípios de menor densidade populacional) terão mesmo de recuar no processo de desconfinamento.Atualmente, dos 278 municípios de Portugal Continental apenas dois - Golegã e Odemira - não se encontram na fase de desconfinamento que se iniciou a 1 de maio. Aqueles dois concelhos encontram-se com as regras de 19 de abril.O primeiro-ministro, António Costa, indicou que a situação de calamidade, que vigora até às 23:59 de 13 de junho, irá manter-se, frisando que "a pandemia não se foi embora". Assim, o país continuará na situação de calamidade por duas semanas adicionais, sendo depois a evolução reavaliada.

Veja a lista, por ordem alfabética, dos 165 concelhos de baixa densidade do território continental:

Abrantes

Aguiar da Beira

Alandroal

Alcácer do Sal

Alcoutim

Alfândega da Fé

Alijó

Aljezur

Aljustrel

Almeida

Almodovar

Alter do Chão

Alvaiázere

Alvito

Ansião

Arcos de Valdevez

Arganil

Armamar

Arouca

Arraiolos

Arronches

Avis

Baião

Barrancos

Beja

Belmonte

Borba

Boticas

Bragança

Cabeceiras de Basto

Campo Maior

Carrazeda de Ansiães

Carregal do Sal

Castanheira de Pera

Castelo Branco

Castelo de Vide

Castro Daire

Castro Marim

Castro Verde

Celorico da Beira

Celorico de Basto

Chamusca

Chaves

Cinfães

Constância

Coruche

Covilhã

Crato

Cuba

Elvas

Estremoz

Évora

Fafe

Ferreira do Alentejo

Ferreira do Zêzere

Figueira de Castelo Rodrigo

Figueiró dos Vinhos

Fornos de Algodres

Freixo de Espada à Cinta

Fronteira

Fundão

Gavião

Góis

Gouveia

Grândola

Guarda

Idanha-a-Nova

Lamego

Lousã

Mação

Macedo de Cavaleiros

Mangualde

Manteigas

Marvão

Meda

Melgaço

Mértola

Mesão Frio

Miranda do Corvo

Miranda do Douro

Mirandela

Mogadouro

Moimenta da Beira

Monção

Monchique

Mondim de Basto

Monforte

Montalegre

Montemor-o-Novo

Mora

Mortágua

Moura

Mourão

Murça

Nelas

Nisa

Odemira

Oleiros

Oliveira de Frades

Oliveira do Hospital

Ourique

Pampilhosa da Serra

Paredes de Coura

Pedrogão Grande

Penacova

Penalva do Castelo

Penamacor

Penedono

Penela

Peso da Régua

Pinhel

Ponte da Barca

Ponte de Sor

Portalegre

Portel

Póvoa de Lanhoso

Proença-a-Nova

Redondo

Reguengos de Monsaraz

Resende

Ribeira da Pena

Sabrosa

Sabugal

Santa Comba Dão

Santa Marta de Penaguião

Santiago do Cacém

São João da Pesqueira

São Pedro do Sul

Sardoal

Sátão

Seia

Sernancelhe

Serpa

Sertã

Sever do Vouga

Soure

Sousel

Tábua

Tabuaço

Tarouca

Terras de Bouro

Tondela

Torre de Moncorvo

Trancoso

Valpaços

Vendas Novas

Viana do Castelo

Vidigueira

Vieira do Minho

Vila de Rei

Vila do Bispo

Vila Flor

Vila Nova da Barquinha

Vila Nova da Cerveira

Vila Nova de Foz Coa

Vila Nova de Paiva

Vila Nova de Poiares

Vila Pouca de Aguiar

Vila Real

Vila Velha de Ródão

Vila Verde

Vila Viçosa

Vimioso

Vinhais

Vouzela