Lisboa e Braga não avançam no plano de desconfinamento, confirma Lacerda Sales

Lisboa e Braga não vão avançar no plano de desconfinamento, anunciou esta quarta-feira Lacerda Sales.O secretário de Estado Adjunto e da Saúde afirma que apesar de não avançarem, também não haverá recuo. O objetivo com este 'travão' é baixar a incidência para posterior avanço na próxima avaliação dos especialistas.Relativamente ao certificado verde digital, Lacerda assume que está a ser finalizado para entrar em vigor no dia 1 de julho.

Na terça-feira, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, já tinha dito que o concelho não avançaria para a fase seguinte do desconfinamento.

Fernando Medina considerou que a cidade "está numa situação que não é fácil", uma vez que "o número de casos [do covid-19] excedeu o patamar dos 120 [contágios por 100.000 habitantes]".

Durante a última semana, o número de infeções na capital "continuou a progredir, embora a um ritmo mais lento".

Hoje, em declarações aos jornalistas, o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, disse que já era expectável que o concelho não avançasse, face ao número de casos de infeção registados nas últimas semanas.

Segundo o autarca, o número de casos no concelho por 100 mil habitantes ultrapassa os 170.

Os últimos dias, o número de novos casos diários em andado à volta dos 20.

"Nenhuma surpresa [no não avanço do desconfinamento]. Braga já estava a registar um número de ocorrências que nos punha acima deste patamar de forma sustentada", referiu o autarca.

O Governo reúne esta quarta-feira, em Conselho de Ministros, para discutir um novo pacote de medidas que será anunciado no âmbito do plano ‘Controlar a Pandemia’. Este pacote terá em cima da mesa a possibilidade de os cafés estarem abertos até à 01h00.



Na ação do Governo, Lisboa levanta as maiores preocupações devido ao número crescente de novos casos de Covid-19.