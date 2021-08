Lisboa e Porto levam metade do orçamento para o Ensino Superior

As instituições de Ensino Superior das cidades de Lisboa e Porto vão ter uma dotação orçamental de 584 milhões de euros, quase metade (46,7%) do orçamento previsto para o próximo ano para todas as instituições de Ensino Superior público.O valor total da dotação para as instituições de Ensino Superior ascende a 1252,5 milhões de euros, dos quais 1206,8 milhões do total de base, um acréscimo de 2% face ao Orçamento de 2021, refere o Instituto de Gestão Financeira da Educação. Ao valor de base somam-se 38,6 milhões de reposição integral da redução de propinas, concretizada em 2020, e 7,1 milhões resultante do aumento dos encargos decorrentes da aplicação do PREVPAP - Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública.