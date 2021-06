Os concelhos de Lisboa e de Sesimbra estão em risco de recuar no desconfinamento na próxima semana. Duarte Cordeiro, coordenador de Lisboa e Vale do Tejo para a Covid-19, afirmou na segunda-feira que “Lisboa está acima dos 240 casos por 100 mil habitantes”, tal como Sesimbra, e há vários concelhos da Área Metropolitana de Lisboa com mais de 120 casos. No sábado, a capital tinha uma incidência de 254 casos e poderá atingir ...