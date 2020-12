A região de Lisboa e Vale do Tejo atingiu os 100 mil casos de Covid-19. Um número redondo, nove meses após os primeiros casos de Covid-19 no País, e que corresponde a mais 939 casos em 24 horas nos concelhos da região, que engloba a Área Metropolitana de Lisboa, Oeste, Península de Setúbal e parte do Ribatejo.









No relatório epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, cujos dados reportam a terça-feira, há mais 3384 casos confirmados, 1857 (54,9%) dos quais registados em concelhos da região Norte. Há mais 68 óbitos (seis em pessoas com menos de 70 anos de idade), elevando para 4645 o número de mortes devido à Covid-19 desde o início da pandemia, e há a registar 2569 recuperados.

Os internamentos nos hospitais voltaram a subir, quer em enfermaria (mais 63, passaram para 3338), quer em Unidades de Cuidados Intensivos (mais quatro, passaram para 525).





Apesar de em Portugal, nos últimos dias, o número de casos ter sido mais baixo que na semana passada, a taxa de incidência por 100 mil habitantes a 14 dias continua a ser das mais elevadas da Europa: 684,45, muito acima da incidência em Itália (634,25), Reino Unido (348,63), Espanha (311,95), Alemanha (302,86) e França (289,22).