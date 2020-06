Lisboa e Vale do Tejo com 92% dos novos casos de covid-19

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) concentra hoje 92% dos 421 novos casos diários de infeção por covid-19, com Sintra a ser o concelho que regista o maior número de casos reportados desde segunda-feira, segundo a Direção-Geral da Saúde.

No relatório da situação epidemiológica em Portugal, LVT tem hoje 92% dos novos casos, depois de ter 78% das infeções na segunda-feira, 75% no domingo, 90% no sábado, 89% na sexta-feira e 93,3% na quinta-feira.

Dos 421 novos casos reportados desde segunda-feira, a região regista 386, o Norte 19, o Centro 11 e o Alentejo cinco.