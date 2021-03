Lisboa e Vale do Tejo com dois terços das vítimas mortais por Covid-19 das últimas 24 horas

A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra dois terços dos óbitos registados na segunda-feira. Em 30 mortes provocadas pela Covid-19, duas dezenas foram registadas na região de LVT, seis ocorreram na região Centro, três no Norte e uma no Alentejo.A Direção-Geral da Saúde indica ainda 847 novos casos de infeção no primeiro dia da semana - destes há 344 reportados na Madeira, mas 92% das notificações no arquipélago são de casos que ocorreram há mais de 48 horas.A regressão do número de novas infeções verificada nos últimos 15 dias conduz menos doentes aos hospitais. Há agora 1278 hospitalizados (menos 125, em apenas 24 horas). Destes, 312 em Unidades de Cuidados Intensivos, menos 30 face a domingo.