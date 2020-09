Lisboa e Vale do Tejo, Guimarães e Gaia são as "áreas críticas" da Covid-19

Os concelhos da região de Lisboa e Vale do Tejo, Guimarães e Vila Nova de Gaia são atualmente as zonas mais críticas em relação ao número de casos com covid-19, anunciou esta segunda-feira a Direção-Geral da Saúde.

"Em relação às áreas críticas, a maior parte dos concelhos continua localizada na região de Lisboa e Vale do Tejo, sendo que também Guimarães e Vila Nova de Gaia são neste momento concelhos com maior incidência por 100 mil habitantes", disse a diretora-geral da Saúde, na conferência de imprensa regular de atualização dos números da covid-19 em Portugal.

Graça Freitas precisou que a taxa de incidência de covid-19 nestes concelhos é "superior ao resto do país".

Portugal contabiliza esta sgeunda-feira mais quatro mortos relacionados com a covid-19 e 613 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.871 mortes e 64.596 casos de infeção.