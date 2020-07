Lisboa e Vale do Tejo regista "estabilidade" nos casos de covid-19 nos últimos dias

A situação sobre os casos de covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo regista "uma estabilidade" nos últimos dias, verificando-se "uma ligeira tendência decrescente", disse hoje o secretário de Estado da Saúde.

Na conferência de imprensa regular sobre atualização dos dados sobre a pandemia em Portugal, António Lacerda Sales foi questionado sobre a situação em Lisboa e Vale do Tejo, tendo respondido que "nos últimos dias há uma estabilidade até com uma ligeira tendência decrescente".

"Isso é sempre um sinal de esperança para nós, mas também um sinal de grande cautela e de estarmos em alerta relativamente a esta matéria. Estamos numa fase de planaltos sucessivos e isso é para nós um motivo de grande preocupação", sustentou.

O secretário de Estado acrescentou que o objetivo passa por não existir "nenhuma zona do país em situação diferenciada" e que os diferentes níveis se "eliminem progressivamente" para se caminhar "para um controlo o mais uniforme possível".

Desde 01 de julho que Portugal continental está dividido em três níveis de alerta para fazer face à pandemia de covid-19, passando a maior parte do país para situação de alerta, enquanto a Área Metropolitana de Lisboa (AML) passou para situação de contingência (nível intermédio), enquanto 19 freguesias de cinco municípios da AML mantêm o estado de calamidade, existindo medidas diferentes.

António Lacerda Sales disse ainda que quando acontece "algo que não esteja previsto" no país serão tomadas as medidas "adequadas e proporcionais".

Portugal regista hoje mais seis óbitos por covid-19, em relação a domingo, e mais 232 casos de infeção confirmados, dos quais 195 na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) hoje divulgados.

De acordo com o boletim epidemiológico diário, o total de óbitos por covid-19 desde o início da pandemia é agora de 1.620 e o total de casos confirmados é de 44.129.

Lisboa e Vale do Tejo, com um total de 20.722 infetados, permanece como a região onde se regista o maior número de novos casos, com mais 195 nas últimas 24 horas.