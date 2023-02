Lisboa e Vale do Tejo vai dispor das primeiras quatro Unidades Locais de Saúde e o Norte terá mais três, passando a haver 20 no País que assegurarão respostas a mais de 25% da população.



O anúncio foi feito pela médica Fátima Fonseca, responsável na Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde pelos cuidados de saúde primários, explicando que se trata de um modelo de gestão que agrega cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados.