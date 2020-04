Lisboa está deserta. Veja as imagens da cidade 'fantasma' em quarentena devido ao coronavírus

As imagens da Av. da Liberdade impressionam. As faixas de rodagem estão na sua maioria vazias. Da mesma forma está o metro no Marquês de Pombal, uma das ligações mais utilizadas na cidade durante a semana. Com a ordem de ficar em casa, Lisboa ficou vazia. Esplanadas, lojas, espaços públicos ou jardins não têm ninguém.

Nos jardins, os espaços para crianças estão fechados. Nas paragens de autocarros não é preciso esperar: os bancos estão vazios e são mais os motoristas que passageiros. Ninguém pode entrar pela porta da frente, uma vez que essas entradas estão vedadas.





No Metro os pórticos estão abertos para evitar que os passageiros toquem nas máquinas. Na baixa há restaurantes a vender para fora, mas não são muitos. Os pontos turísticos estão, na sua maioria fechados.

Para quem tem de percorrer as ruas da capital fica espantando com alguns detalhes. O centro da cidade, habitualmente barulhento, está silencioso. Um detalhe, quem percorrer a Av. da Liberdade consegue ouvir os passáros.

É uma Lisboa diferente, deserta. Mas para que muitos fiquem em casa, outros trabalham. Nos parques, os jardineiros garantem a manutenção dos sistemas de rega. Nos autocarros, os motoristas fazem os percursos habituais. Para não falar daqueles que limpas as ruas e recolhem o lixo das nossas casas.