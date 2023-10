A Câmara Municipal de Lisboa contratou uma empresa de Proença-a-Nova para construir e instalar 20 abrigos para gatos de rua na freguesia da Ajuda. O contrato, no valor de 60 975 euros mais IVA (totaliza 75 mil euros) tem duração até 2025, ano em que termina a garantia de assistência e manutenção dos abrigos. Cada abrigo, em betão, acabará por custar 3750 euros, e no caderno de encargos é referida a necessidade de apresentar “soluções técnicas para o melhoramento da eficiência térmica do abrigo e humidades”. Estes 20 abrigos vão ser colocados em locais distintos da freguesia da Ajuda, e juntam-se às dezenas de abrigos para gatos de rua que já estão espalhados noutras freguesias da cidade, como Benfica, Areeiro ou Penha de França. Em 2020, um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo da cidade previa a colocação de 48 abrigos para gatos de rua, espalhados pela capital.









A empresa agora contratada pela autarquia, a Ambienti D’Interni, está sedeada em Proença-a-Nova, e nos últimos anos celebrou mais de 400 contratos com entidades públicas, em várias áreas, num valor superior a 29 milhões de euros – em 2021 foi contratada pela Câmara de Lisboa para remover ‘tags’ e graffitis, num contrato superior a 1 milhão de euros.

A Câmara de Cascais adjudicou por 12 894 € a compra de 8064 sacos, de 5 quilos cada, de areia para gatos por um ano.





Em Albufeira, a autarquia contratou por 25 849 euros, até final de 2024, a esterilização cirúrgica de cães e gatos errantes.





A autarquia de Alcobaça contratou a aquisição de sacos para dejetos de cães, por um período de três anos, por quase 30 mil euros mais IVA.