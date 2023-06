Começaram esta quinta-feira e decorrem até final do mês as festas da cidade de Lisboa. São mais de 40 eventos. Dos arraiais às marchas populares, dos casamentos de Santo António aos concertos, há de tudo um pouco. As marchas populares apresentam-se já esta sexta-feira na Altice Arena, na primeira das três noites de exibições que antecedem o grande desfile na Avenida da Liberdade na noite de Santo António (12 para 13). No total, são cerca de 2000 marchantes, de 23 coletividades e associações, que se fazem acompanhar de madrinhas e padrinhos famosos.Teresa Guilherme (comentadora da ‘Noite das Estrelas’, da) marcha pelo Alto do Pina; Raquel Tavares por Alfama, Ana Garcia Martins pela Madragoa e Rita Blanco defende o Bairro da Boavista. Nos padrinhos, Duarte Siopa (apresentador da ‘Manhã CM’, daV) marcha por Santa Engrácia e Pedro Granger repete por Alcântara. O desfile conta ainda com dois antigos futebolistas: Toni (S. Domingos de Benfica) e Daniel Kenedy (Mouraria). Os Casamentos de Santo António (dia 12), na Sé e nos Paços do Concelho, são outro dos pontos altos das festas, com 16 casais.