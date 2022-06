Lisboa marcha esta noite: Mil marchantes em festa bairrista

Dois anos depois, as marchas populares de Lisboa estão de volta. A partir desta sexta-feira e até domingo, a Altice Arena é palco para as exibições de mais de mil marchantes de coletividades e instituições. As exibições antecedem o desfile na avenida da Liberdade (noite de 12 para 13).



"Marchamos para ganhar e revalidar o título. Está toda a gente eufórica", diz Marco Campos, do Alto do Pina, que venceu a última edição, em 2019. Na luta pela vitória, de verde e vermelha vestida, Alfama vai mostrar pátios do bairro e antigas profissões, como ardinas, varinas e lavadeiras. "Estamos a viver este regresso com muito entusiasmo" assinala João Ramos, responsável da marcha. A Madragoa vai de vermelho, azul e dourado e apresenta uma marcha "moderna e arrojada, de braço dado com a tradição", revela o ensaiador João Medeiros. Marcham descalços e dançam o vira. Os Olivais apresentam o tema "Navio Embaixador" e vão mostrar motivos marítimos nos arcos e figurinos. "O espírito está fantástico; as pessoas estão com saudades", diz o responsável, Carlos Santos.

Cada marcha apresenta as suas coreografias em torno de um tema. Vamos ver de tudo um pouco: varinas, ardinas, marinheiros, namoricos, pátios, fado, doces, arraiais e costureiras. Na marcha dos Mercados, que reune os comerciantes de Lisboa, o entusiasmo é grande. Sob o tema "Lisboa assim é mais linda", vão com limões e flores (inspirados em Amália) nos arcos. Também não faltam balanças, evocando a atividade nos mercados. E como é habitual vão oferecer rebuçados ao público no pavilhão. Maya, da CMTV, e o cantor Sérgio Rossi são os padrinhos.