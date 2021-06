Lisboa não vai desconfinar. Governo discute novas medidas esta quarta-feira

O Governo reúne esta quarta-feira, em Conselho de Ministros, e um novo pacote de medidas será anunciado no âmbito do plano ‘Controlar a Pandemia’, com a possibilidade de os cafés estarem abertos até à 01h00. Na ação do Governo, Lisboa levanta as maiores preocupações devido ao número crescente de novos casos de Covid-19. A capital não vai avançar no desconfinamento, revelou esta terça-feira o presidente da autarquia, Fernando Medina."Lisboa não tem condições de fazer esse avanço", explicou o autarca, sublinhando que "Lisboa está numa situação que não é fácil". O concelho regista cerca de 200 casos por 100 mil habitantes. Atingidos os 240 casos em duas semanas consecutivas, recua no desconfinamento. Além de Lisboa, também Braga, Golegã, Odemira, Cantanhede, Castelo de Paiva e Salvaterra de Magos apresentam números preocupantes.Quanto ao resto do País, a partir de segunda-feira, a maior parte dos concelhos entra na ‘Nova Fase de Desconfinamento’. O mapa de Portugal foi dividido em dois e a nova fase está aberta para todos os concelhos de baixa densidade com menos de 240 casos por 100 mil habitantes ou menos de 120 casos para os restantes municípios. Nestes concelhos "restaurantes, pastelarias e cafés funcionam até à meia-noite para admissão e 01h00 para encerramento. Os transportes públicos com lugares sentados terão lotação completa e o comércio terá o horário do respetivo licenciamento".Do ponto de vista laboral, também estão a ser preparadas mudanças. "A regra geral do teletrabalho obrigatório vai deixar de estar em vigor e passará a ser em função do nível de risco de cada um dos concelhos", disse a ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho.Os novos casos voltaram a subir com o registo de mais 598 infeções. Para o professor Manuel Carmo Gomes, para ocorrer uma redução "a testagem tem de ser reforçada na população com menos de 50 anos".A região de Lisboa e Vale do Tejo regista a maioria dos novos casos de Covid-19, com 348 infeções. São 58% de um total de 598 novos casos. Norte conta com 129 novos doentes.O Alentejo lidera a vacinação com 47% das pessoas com pelo menos uma dose e, destas, 27% têm a vacinação completa. Lisboa e Vale do Tejo regista o pior resultado: 37% têm uma dose e 19% o processo concluído.Em 48 horas o índice do risco de transmissibilidade da Covid-19 R(t) desceu de 1,10 para 1,08 no território do Continente e a nível nacional de 1,08 para 1,07, revela a Direção-Geral da Saúde.O matemático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa Carlos Antunes estima que Lisboa atinja os 240 casos por 100 mil habitantes entre domingo e segunda-feira."Estamos a tentar que Lisboa não chegue aos 240 casos, para evitar que recue", afirmou esta terça-feira o delegado da administração regional de Lisboa e Vale do Tejo, António Carlos da Silva.O Cartão de Cidadão registou atrasos com a pandemia, mas nos últimos seis meses foram entregues 2,4 milhões e 500 mil enviados por correio, disse a ministra da Modernização e da Administração Pública, Alexandra Leitão.