O Patriarcado de Lisboa ofereceu no domingo uma parte das relíquias (fragmentos de ossos) de São Vicente à Diocese do Algarve, com quem partilha a devoção ao santo. A Igreja Católica assinala esta segunda-feira a solenidade do mártir. “Queremos que a veneração desta relíquia proporcione a todos um renovado impulso missionário”, diz D.









Ver comentários