Lisboa recomenda ao Governo reabertura de discotecas para portadores de certificado Covid

A Câmara de Lisboa aprovou esta quarta-feira uma moção que recomenda ao Governo que, em articulação com a Direção-Geral da Saúde e com as entidades do setor, avalie a reabertura dos estabelecimentos de animação noturna a portadores dos certificados digitais covid-19.

O documento, apresentado pelo CDS-PP na reunião pública do executivo municipal, teve os votos contra do BE e os votos favoráveis do PS, CDS-PP, PSD e PCP.

A moção dos vereadores centristas salienta que "a vereação do CDS-PP não vê razão para que a utilização dos certificados digitais de vacinação e de teste não seja alargada ao acesso a estabelecimentos comerciais, mormente os estabelecimentos de diversão noturna, que adicionalmente cumprirão as restantes regras de segurança determinadas pela DGS [Direção-Geral da Saúde]".