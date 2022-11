O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, anunciou esta terça-feira que, no próximo ano, vão ser desenvolvidas em Lisboa novas redes de Urgência hospitalar que já estão a ser aplicadas no Porto há cerca de uma década.



Durante a audição conjunta nas comissões parlamentares de Orçamento e Finanças e Saúde, que antecede a votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2023, Manuel Pizarro explicou que o modelo de Urgências metropolitanas que será agora desenvolvido em Lisboa “já decorre na Área Metropolitana do Porto há mais de uma dezena de anos com resultados muito favoráveis”.









