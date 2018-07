Lisboa sofre mais de dois terços do corte nas vagas

A redução para novos alunos atinge sobretudo a capital, que perde 729 lugares.

Por Bernardo Esteves | 08:29

Lisboa foi a mais atingida pela decisão do Governo de reduzir vagas nas duas maiores cidades do País e aumentar nas restantes regiões, com o objetivo de tornar mais equilibrada a distribuição geográfica do Ensino Superior em Portugal. A capital perde este ano 729 lugares para ingresso de novos estudantes, número que representa 68% do corte total de 1066 lugares.Ou seja, mais de dois terços da redução acontece no distrito de Lisboa. Esta redução verifica-se em seis instituições: Universidade de Lisboa, Universidade Nova, ISCTE, Instituto Politécnico de Lisboa, Escola Superior de Enfermagem de Lisboa e Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril.Já a cidade do Porto sofre uma diminuição de 337 lugares em três instituições de ensino superior: Universidade e Politécnico do Porto e Escola Superior de Enfermagem do Porto. Esta redução na cidade Invicta representa 32% do total. Os números indicam que o corte sofrido pelas instituições do Porto corresponde a cerca de metade do verificado em Lisboa.Uma redução proporcional, uma vez que o Porto, com 7465 vagas, tem cerca de metade dos lugares disponíveis em Lisboa para novos estudantes, que este ano são 13 873. Ainda assim, a redução no Porto é ligeiramente inferior, uma vez que o politécnico e a escola superior de enfermagem têm cortes abaixo dos 5% estabelecidos como padrão para as restantes instituições.Já entre as cidades que ganham mais estudantes, Évora regista o maior aumento percentual (+8%), num acréscimo de 87 vagas, enquanto o Instituto Politécnico de Coimbra regista uma subida de 6,7%, conseguindo mais 131 lugares.Ainda assim, a instituição que obtém um maior aumento de vagas é a Universidade do Minho, com um acréscimo de 136 posições, num aumento percentual de 5%.Houve apenas duas instituições situadas fora de Lisboa e Porto que mantiveram o número de vagas: Universidade dos Açores e Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. A Escola Náutica Infante D. Henrique, no distrito de Lisboa, também manteve vagas.O Instituto Politécnico de Santarém é o único politécnico do País que este ano não regista um aumento de lugares para novos estudantes. A instituição de Ensino Superior sofre mesmo uma redução de 2,9%, passando de 973 para 944 vagas, num corte de 29 lugares.