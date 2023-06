Lisboa "vai estar no caos" na JMJ, mas bispo promete fazer tudo para reduzir impacto

O bispo Américo Aguiar admite que a capital "vai estar no caos" durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em agosto, mas promete fazer tudo para reduzir o impacto deste acontecimento único na vida dos lisboetas.

"A cidade de Lisboa vai estar no caos", reconhece, em entrevista à agência Lusa, Américo Aguiar, o bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, antes de desfiar uma série de medidas que a organização está a preparar para "diminuir ao máximo os constrangimentos".

Nos próximos dois meses, e até à abertura do encontro com o Papa Francisco em Lisboa, que pode mobilizar mais de um milhão de pessoas, prometeu fazer tudo para envolver, "colocar as pessoas no processo" da jornada e convencê-las que são respeitadas.