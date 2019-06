Lisboa vai ficar mais próxima de Madrid

Portugal vai avançar com a construção de uma segunda ligação por autoestrada de Lisboa a Madrid.A ligação implica um custo de 50 milhões de euros, para criar o Itinerário Complementar 31, entre Alcains (Castelo Branco) e Monfortinho (Idanha–a –Nova), com perfil de autoestrada.O secretário de Estado para a Valorização do Interior, João Paulo Catarino, garantiu que há dinheiro. "Haverá um investimento do Governo de Portugal de 50 milhões de euros neste projeto", disse à agência espanhola Efe, durante o Congresso Europeu de Turismo Rural, no Sabugal.A autoestrada, numa extensão de 56 quilómetros, está neste momento em processo de avaliação de impacto ambiental.Com esta nova ligação, a distância entre as duas capitais ibéricas fica mais curta em 22 quilómetros face à atual, que utiliza a A2 e a A6.Para a segunda opção viária ficar concluída, do lado espanhol faltam construir 18 quilómetros da autoestrada EX-A1, entre Moraleja e a fronteira em Monfortinho.Para a concretização da obra falta acertar entre os dois países o projeto do nó de ligação na fronteira.Em Espanha, a conselheira de Infraestruturas, Olga García, assegurou que o plano regional de infraestruturas 2016/30 prevê o investimento de 87 milhões de euros para a concretização do troço em falta.