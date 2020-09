Lisboa vai manter défice de médicos

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) vai continuar a ter falta de médicos de família, garante o presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Em declarações ao CM, Rui Nogueira diz que apesar do aumento das vagas para esta especialidade (que passaram de 398 em 2019 para 435 neste ano), estas estão mal distribuídas pelo País.

O concurso que o Governo abriu há cerca de um mês prevê que 216 das vagas para médicos de família (ou seja, quase metade do total) se destinem à região LVT, mas Rui Nogueira não acredita que estas sejam preenchidas. "Os candidatos naturais a estas vagas estão no Norte, onde há maior capacidade de formação médica. Vamos conseguir atrair os médicos do Norte para LVT? Não me parece", aponta Rui Nogueira, acrescentando que a maior parte destes encontrarão "outras soluções profissionais", ingressando no privado ou saindo do País.

É um problema antigo. "Com as mesmas soluções que temos tido há dez ou 15 anos, continuaremos a ter os mesmos resultados", lembra Rui Nogueira. "Uma cobertura praticamente universal de médicos no Norte e Centro, e um défice de 15% em LVT."

O Ministério de Saúde destinou 86 vagas para médicos de família no Norte, 64 no Centro, 34 no Alentejo e 35 no Algarve. Rui Nogueira diz que é urgente formar mais médicos em Lisboa, "com boas condições", e evitar que faltem, em breve, outros especialistas. Incluindo em pediatria, medicina interna e cirurgia geral.