Lisboa vai ter 700 casas com rendas de 150 a 600 euros

‘Reabilitar Entrecampos’ vai custar entre 750 e 800 milhões.

Por Sónia Trigueirão | 08:16

Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, quer construir 700 casas de renda acessível na zona de Entrecampos.



Os valores das rendas, revelou esta quarta-feira o autarca, na apresentação da Operação Integrada de Entrecampos, deverão rondar os 150 e os 200 euros para apartamentos T0 e T1, e os 400, 500 e os 600 euros para T2,T3 e T4. Medina diz que a maioria dos apartamentos será T1 e T2.



Estarão acessíveis mediante concurso e as rendas variam consoante os rendimentos do agregado familiar.

Nos terrenos da antiga Feira Popular haverá também habitação –279 fogos – mas em regime de venda livre. A maioria da construção neste local será para escritórios e comércio. A expectativa é criar cerca de 15 mil novos empregos.



O projeto abrange toda a zona da avenida da República (onde estão integrados os terrenos da antiga Feira Popular), eixo das Forças Armadas e avenida Álvaro Pais, num total de 25 hectares. O investimento ronda os 750/800 milhões de euros, sendo que a responsabilidade direta do Município não deverá ser "inferir a 100 milhões", explicou o autarca, sublinhando que "a primeira parte a estar finalizada (ao longo de 2019) será a reconversão dos prédios da Segurança Social ao longo da avenida da República", que a Câmara "vai adquirir e reabilitar para habitação".