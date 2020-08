Lisboa volta a ultrapassar Norte com mais casos de Covid-19

Ao contrário do que aconteceu no domingo, o boletim da Direção-Geral da Saúde dava conta, esta segunda-feira, de que a região de Lisboa e Vale do Tejo registou mais novos casos de Covid-19 do que a zona Norte.O concelho de Sintra é, desde o dia 9, o que tem mais novos casos diariamente. Do total de 132 novas infeções, 66 referem-se a Lisboa, 41 ao Norte, 13 foram registadas no Alentejo, seis no Centro, cinco no Algarve e um nos Açores.Nas últimas 24 horas, mais 11 infetados foram internados, totalizando agora 336 internamentos, dos quais 39 em Cuidados Intensivos. Segundo o documento, houve mais 103 pessoas a recuperar da doença.