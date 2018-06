Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Listas com espera de dois anos e meio nos hospitais

É em Oftalmologia, Ortopedia e Otorrinolaringologia que os doentes mais esperam.

Por Sónia Trigueirão | 09:14

Há doentes que têm de esperar mais de dois anos por uma primeira consulta de especialidade nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Oftalmologia, Ortopedia e Otorrinolaringologia são as especialidades nas quais os tempos de espera são maiores.



De acordo com os dados publicados no portal da internet do SNS, os utentes do Hospital Distrital de Chaves são dos que mais sofrem, com o tempo de espera a ultrapassar os dois anos. Nesta unidade de saúde, a espera média por uma consulta normal de Oftalmologia (não considerada prioritária) é de 1046 dias.



Para a mesma especialidade, há uma espera de 800 dias nos hospitais Nossa Senhora da Assunção, em Seia, e no Hospital Distrital das Caldas da Rainha.



No caso da Ortopedia, chega a haver esperas médias de 886 dias para aceder a uma primeira consulta, por exemplo, no Hospital Distrital de Lamego. Já no Hospital de Santo André, em Leiria, os doentes chegam a esperar 980 dias por uma consulta de Otorrinolaringologia.



Em pelo menos 20 hospitais públicos, os doentes esperam mais de um ano por uma primeira consulta. São apenas alguns exemplos mas o Sindicato Independente dos Médicos (SIM), já em janeiro, tinha denunciado que 70% dos hospitais não cumprem os tempos de resposta máximos na maioria das especialidades.