Litoral Alentejano com 9 casos recuperados de coronavírus

A região do Litoral Alentejano registava, à meia-noite de ontem, sábado, um total de 34 casos positivos de Covid-19, de onde há a destacar 9 pessoas que já estão recuperadas.

Fonte da autoridade de saúde, afirmou ao CM que "são números muito animadores, para uma população de 100 mil habitantes, mas não devemos baixar a guarda, devemos continuar a respeitar todas as recomendações da Direção Geral da Saúde".





De acordo com o relatório diário da situação epidemiológica em Portugal da Direção Geral da Saúde (DGS), o concelho de Santiago do Cacém conta com 13 casos positivos, onde estão incluídos 4 recuperados. Grândola com 11 casos positivos e 1 recuperado. Alcácer do Sal tem 5 casos confirmados e 1 recuperado. Odemira tem dois casos recuperados nos três que tem confirmados e Sines conta com 2 casos confirmados e 1 recuperado.





Em toda a região do Litoral Alentejano há 80 pessoas que aguardam o resultado do teste realizado e 375 que já realizaram e deu negativo.





A Autoridade de Saúde mantém 60 pessoas em vigilância ativa. Dois dos doentes infetados continuam internados no Hospital do Litoral Alentejano.



O mesmo relatório indica que o Alentejo regista 158 casos de COVID-19, o que significa que se mantém, pelo terceiro dia consecutivo, o mesmo número de infectados. A região alentejana continua a não registar óbitos.





De acordo com o documento, os concelhos com mais casos registados, no Alentejo, são Moura (28), Serpa (18), Évora (17), Santiago do Cacém (13), Grândola (11) Beja (9), Reguengos de Monsaraz (7), Portalegre (6), Alcácer do Sal (5), Elvas (4), Odemira, (3) e Almodôvar (3).