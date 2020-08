Livro de governante no Plano de Leitura

O livro ‘Conhecimentos vs Competências’, escrito pelo secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa, e por João Couvaneiro, integra a lista de livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura (PNL) no primeiro semestre de 2020. “Não é ilegal um governante ver um livro inscrito no PNL, mesmo tendo sido escrito quando em exercício para justificar opções políticas e medidas tomadas. Mas parece-me que é... desconfortável”, escreveu Paulo Guinote, professor, no blogue ‘O Meu Quintal’, em que denunciou o caso.



João Costa disse ao CM que soube da escolha do livro pela editora e acrescenta: “Se o comissariado do PNL me tivesse perguntado, teria solicitado que o livro não fosse incluído.” O governante frisa que “não se trata de um livro em que se justifique seja o que for, mas sim uma reflexão conjunta sobre temas de educação”. O livro aborda a disputa na Educação entre os conceitos de conhecimentos e competências. Com a direita no poder, o ex-ministro da Educação Nuno Crato (2011-2015) retirou o conceito de competências dos documentos curriculares, tendo o mesmo sido recuperado pelos governos socialistas. Segundo o PNL, as obras recomendadas “são apreciadas por uma equipa de especialistas independentes, de reconhecido mérito e qualificação nas diferentes áreas do saber”.

