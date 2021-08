Arrancou a distribuição pelas famílias dos vales para a aquisição dos manuais escolares para os alunos dos 1º,5º, 7º e 10º anos do ensino público.No início do mês teve início a entrega para os estudantes que frequentam anos de continuidade de ciclo. A medida do Governo garante acesso a manuais gratuitos a um total de 1,2 milhões de jovens.