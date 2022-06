Os habitantes da freguesia de Belém, em Lisboa, queixam-se de falhas na recolha do lixo, que se acumula nos passeios e atira os moradores, alguns com mais de 90 anos, para o meio da estrada. Confrontada pelo CM, a câmara assume que, “face à dinâmica turística da cidade e ao período festivo que vivenciamos no mês de junho, podem ocorrer situações pontuais”.









