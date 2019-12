Lixo do Natal acumula-se nas ruas de Lisboa até 8 de janeiro

O lixo do Natal acumula-se nas ruas de Lisboa. Na zona ocidental da cidade a última recolha de papel e cartão, que ali acontece à quarta-feira, foi no dia 18 e só vai voltar a acontecer já em 2020, a 8 de janeiro.Na zona oriental - de que faz parte a freguesia de Santa Maria Maior, palco para os festejos de fim de ano - não acontecerá recolha de lixo indiferenciado durante as mesmas duas semanas.Já a Junta de Freguesia de Benfica justificou esta sexta-feira a acumulação de lixo com "uma avaria na estação de tratamento de resíduos da Valorsul, em São João da Talha", que impede, durante três a quatro dias, o normal funcionamento da recolha.