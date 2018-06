Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lixo nas ruas do Porto causa indignação

Município criou piquete para resolver os casos de falta de limpeza que são comunicados.

Por Manuel Jorge Bento | 08:10

As queixas de existência de sacos de lixo e resíduos orgânicos deixados junto a contentores e caixotes provenientes de lojas, a várias horas do dia, em diversas zonas da cidade do Porto - principalmente na Baixa - têm sido divulgadas frequentemente nas redes sociais, com queixas ao alegado "mau serviço de recolha e limpeza" municipal. A autarquia fala em "situações pontuais" e revela que foram criados piquetes "que vão resolvendo as situações conforme são comunicadas" e rondas por locais considerados "mais críticos".



A questão impõe-se: falha dos serviços da PortoAmbiente ou desleixo de comerciantes e moradores? "Este cenário tem sido recorrente no largo dos Lóios, nos últimos três anos. Os comerciantes já enviaram diversas cartas à câmara municipal a solicitar a ampliação dos contentores subterrâneos e/ou o aumento da frequência de recolha do lixo. Até hoje, não obtiveram resposta", escreve-se numa página de Facebook. A Câmara do Porto garante que "tem desenvolvido ações de sensibilização no sentido de que todos devemos contribuir para o bom funcionamento do sistema" e assegura que a PortoAmbiente tem "todos os recursos necessários" para o serviço".



"Há, sim, todos os dias, situações pontuais de contentores que se encontram cheios antes da hora de recolha e deposições indevidas fora dos contentores, muitas vezes independentemente de haver ou não disponibilidade nos contentores", indica o município ao CM.



Questionada se o ‘boom’ turístico tem agravado o problema, a autarquia nega: "Temos vindo a acompanhar o aumento de atividade económica com os meios necessários".