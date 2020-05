‘Lobos da Neve’ homenageiam Centro Hospitalar da Cova da Beira

Mais de uma centena de motociclistas responderam este sábado ao apelo do Moto Clube da Covilhã e marcaram presença no Centro Hospitalar da Cova da Beira para homenagear os profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à pandemia de Covid-19."Sentimos de forma muito particular as restrições à liberdade impostas à população por causa da pandemia. E são estes profissionais que, em todo o País, mais trabalham para que possamos recuperar essa liberdade. Por isso, quisemos agradecer e dar-lhes força neste combate", disse Rui Santos, líder dos ‘Lobos da Neve’.A homenagem consistiu na entrega simbólica de material de proteção ao hospital e num sonoro aplauso que deixou emocionados profissionais de saúde e motociclistas.

