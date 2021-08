As filas à porta de lojas e supermercados tornaram-se uma constante com a pandemia. Mas esse cenário vai começar a diluir-se em setembro, com a revisão do rácio de clientes por metro quadrado.Por agora, esse rácio mantém-se nos cinco clientes por 100 metros quadrados. Em setembro, com a segunda fase do plano de libertação das restrições e 70% da população totalmente vacinada, passam a ser permitidos oito clientes por 100 metros quadrados.