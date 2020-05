Lojas reabrem com poucos clientes no primeiro dia de desconfinamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

No primeiro dia do processo de desconfinamento a população revelou um misto de sentimentos: o receio de um possível contágio; e o desejo do regresso à normalidade."É um caos. Quero andar e a máscara faz-me impressão. Os óculos ficam embaciados, enfim, é tudo a tramar-nos", irritou-se Maria de Lurdes, quando, esta segunda-feira, se preparava para entrar num autocarro em Coimbra, para regressar ao trabalho. Reconheceu,...