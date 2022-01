Lojistas defendem Centro Comercial do Bonfim em Setúbal

Uma dúzia de lojistas do Centro Comercial do Bonfim, em Setúbal, continua a pernoitar neste espaço, em protesto contra o encerramento que dizem ser ilegal. Embrulhados em mantas, revezam-se, à noite, desde segunda-feira, na defesa das suas lojas. Durante o dia continuam a trabalhar. "Defendemos não apenas as nossas lojas mas também o Centro Comercial, que faz parte da história de Setúbal", diz José Cadimas, proprietário há 34 anos de um espaço de pronto a comer.No início de dezembro, os lojistas foram notificados pela administração para entregar as chaves e desocuparem as lojas no dia 31. Na carta, a empresa Célebres Assuntos alega que o contrato de arrendamento cessou. Os comerciantes dizem que os seus contratos têm um prazo de cinco anos desde 2019, no âmbito da lei do arrendamento urbano, e interpuseram no Tribunal de Setúbal uma providência cautelar contra o encerramento. Até decisão judicial, prometem não sair do espaço. "A administração já ameaçou com corte de água e luz nos espaços comuns, mas nós não saímos", garante José Cadimas."A Câmara de Setúbal acompanha com preocupação o encerramento deste espaço e apela a que o processo decorra no pleno respeito pelos direitos dos comerciantes", diz André Martins, presidente da autarquia.O CM procurou obter esclarecimentos junto da empresa proprietária, mas não obteve resposta.