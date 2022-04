Quatro meses depois de terem recebido ordem para desocuparem as lojas, os lojistas do Centro Comercial do Bonfim, um dos mais antigos do País, estão cada vez mais perto de conhecer a resposta da providência cautelar que interpuseram e que, até agora, impediu o fecho do espaço.





CM.



No Tribunal de Setúbal, a advogada que representa os donos do centro defendeu esta sexta-feirao não decretamento da providência, considerando que a renovação dos contratos dos lojistas sempre foi por períodos de um ano e que, por essa razão, devem abandonar as lojas que gerem, alguns, há mais de 40 anos. Do lado dos comerciantes, o representante declarou precisamente o contrário: segundo o regime atualmente em vigor, os contratos só terminam em 2024. Na sessão, foi ainda ouvida uma filha do falecido proprietário do centro, Carraça da Silva, e o advogado de dois netos, também herdeiros, que afirmaram desconhecer, quer os contratos celebrados, quer a atual luta judicial. Ouvidas todas as partes, resta conhecer a decisão da juiz do Tribunal de Setúbal. Os 11 lojistas que permanecem em atividade, e que chegaram a pernoitar no espaço para impedir o encerramento, aguardam confiantes. “Temos muita esperança, até porque continuamos convictos de que a razão está do nosso lado”, disse o lojista Hugo Santos, ao