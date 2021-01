Longa fila de ambulâncias à porta das urgências do Hospital de Santa Maria em Lisboa

Cerca de trinta ambulâncias esperaram esta quarta-feira à noite pelo menos sete horas à porta das urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para deixar os doentes que transportavam.Imagens aéreas partilhadas nas redes sociais mostram a extensão da fila de ambulâncias que mantiveram as luzes de emergência ligadas em sinal de protesto contra o governo. Os bombeiros queixam-se contra a demora na vacinação dos mesmos e o tempo de espera no hospital.