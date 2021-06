São dezenas as pessoas que esperam ser vacinados contra a Covid-19 esta quarta-feira, no centro de vacinação de Monte-Abraão, em Sintra.Segundo o que oconseguiu apurar junto de alguns utentes, o tempo de espera médio para ser inoculado é de cerca de quatro horas, sendo que as pessoas esperam numa fila ao sol e em pé.De recordar que esta não é primeira vez que tal acontece no centro de vacinação de Monte-Abraão.