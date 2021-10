Ao longo da manhã desta segunda-feira registaram-se longas filas nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no Aeroporto de Lisboa.Ao que oapurou, as pessoas estão a esperar pelo menos duas horas para passar pelo centro de controlo.Desde as 6h00 da manhã há registo de que pelo menos sete aviões aterraram, mas a coordenação não autorizou os passageiros a desembarcarem devido à falta de espaço no centro de controlo.