Longas filas de espera em Lisboa pela abertura do maior centro de vacinação do país

O maior centro de vacinação do país, com capacidade para atender seis mil pessoas por dia, abriu esta quarta-feira no Pavilhão 4 da feira internacional de Lisboa, registando longas filas de espera horas antes da abertura.

No entanto, a partir das 09h00, a hora de abertura do centro, as filas, uma para quem tinha agendamento e outra para quem aderiu à modalidade 'casa aberta', foram dispersando, com o atendimento dos utentes.

Eunice Carrapiço, diretora executiva do Agrupamento Centros Saúde de Lisboa Norte, destacou que este novo centro tem capacidade para vacinar contra a covid-19 mais de 6 mil pessoas por dia, cerca de 3 mil na modalidade 'casa aberta' e outras 3 mil com agendamento, muitas das quais para dupla vacinação, contra a covid-19 e a gripe sazonal.