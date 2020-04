Longas filas na Areosa junto a lojas contíguas em tempos de pandemia

Dezenas de cidadãos desrespeitaram as normas de distanciamento social quando esperavam para entrar em quatro lojas, na Areosa, Porto, este sábado de manhã. Formaram-se longas filas à porta dos espaços comerciais contíguos e só à chegada da PSP, já por volta das 12h00, os clientes dispersaram.As filas formaram-se junto ao Minipreço, a um minimercado, um talho e uma padaria. A escassa largura do passeio para os peões e a existência de vários carros estacionados na via paralela à Estrada da Circunvalação, à porta daquelas lojas dificultavam a manutenção do distanciamento necessário entre os clientes. Só alguns destes usavam máscara.Havia também diversos aglomerados de pessoas apenas em convívio. A PSP deslocou para o local vários agentes e quatro viaturas.