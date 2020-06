Loures regista 500 casos ativos de coronavírus

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Loures é um dos concelhos da região de Lisboa e Vale do Tejo que nas últimas semanas mais casos positivos de Covid-19 tem registado. Segundo o presidente da Câmara Municipal, Bernardino Soares, existem atualmente "cerca de 500 casos ativos" no concelho. Os dados mostram um total acumulado, desde o início da pandemia, de 1383 casos.Neste momento, as freguesias mais afetadas de Loures são as uniões de freguesia de Camarate, Unhos e Apelaç...