Lourinhã contra encerramento noturno da urgência pediátrica de Torres Vedras

A Assembleia Municipal da Lourinhã aprovou por unanimidade, na noite de sexta-feira, uma moção a contestar o encerramento noturno da urgência pediátrica de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste (CHO).

Na moção, a que a agência Lusa teve acesso, é pedida a "intervenção do Ministério da Saúde para que reverta a decisão de encerramento no horário noturno da urgência pediátrica do hospital de Torres Vedras", para "garantir a manutenção de cuidados de saúde diferenciados em situação de emergência às crianças e adolescentes".

Os deputados municipais sublinham que o encerramento noturno do serviço "deixou cerca de 30 mil crianças e adolescentes privados de assistência médica".

A moção vai ser enviada ao Ministério da Saúde, Assembleia da República, à direção do Centro Hospitalar do Oeste e à Comunidade Intermunicipal do Oeste.

A urgência pediátrica de Torres Vedras CHO passou, desde 01 de abril, a encerrar entre as 21h00 e as 09h00, uma decisão tomada pela direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) no âmbito da reorganização dos serviços de urgência pediátrica da região de Lisboa e Vale do Tejo, para assegurar a previsibilidade e segurança do funcionamento dos serviços de Pediatria do SNS.