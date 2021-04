Lourinhã investe mais de um milhão de euros na rede de abastecimento de água

A Câmara da Lourinhã está a investir este ano mais de um milhão de euros em obras destinadas a concluir e reforçar a rede de abastecimento de água ao concelho, no distrito de Lisboa, disse a vereadora responsável, esta terça-feira.

Com os investimentos de fecho e reforço da rede, a autarquia pretende "prestar um serviço de qualidade a quem reside e visita o concelho e eliminar diferenças entre o litoral e o interior, conseguindo corresponder ao elevado aumento do consumo de água resultante do crescimento populacional", afirmou à agência Lusa a vereadora dos Serviços operacionais, Gestão financeira e Fundos estruturais, Carla Custódio.

Na mais recente reunião de câmara, a autarquia aprovou o lançamento do concurso público para a execução da obra de fecho do subsistema de água em baixa Marteleira/Ribamar, com a construção de uma adutora.

A empreitada tem um custo de 723 mil euros e vai decorrer durante nove meses, depois de consignada, segundo a proposta aprovada pelo executivo municipal, a que a Lusa teve acesso.

O município pretende também lançar concurso, entre o último trimestre deste ano e o primeiro trimestre de 2022, para a construção de um novo reservatório de água na zona da Atalaia/Montoito.

O investimento estimado em 300 mil euros visa "reforçar o abastecimento de água em locais de grande expansão urbanística do concelho", explicou a autarca.

Além destas duas obras previstas para este ano, o investimento da autarquia na rede de abastecimento de água envolve outras intervenções a médio prazo.

