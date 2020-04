Lousada regista as duas primeiras mortes por coronavírus

O concelho de Lousada, no Porto, registou as duas primeiras mortes por coronavírus.O anúncio foi feito pelo vereador da Câmara Municipal de Lousada, Nelson Oliveira, numa publicação na rede social Facebook."Tivemos a notícia de duas mortes por Covid-19 no nosso concelho", anunciou o vereador, que apela à população para "não facilitar e não achar que está tudo controlado".

Nas últimas 24 horas, Espanha registou mais 523 mortes por coronavírus. Há mais de 17 mil infetados no país.

