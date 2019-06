Luís Filipe Menezes oferece recompensa para descobrir quem o denunciou por maus-tratos

pós a sua saída de funções públicas se viu "vilipendiado e perseguido de todo o modo e feitio".



Luís Filipe Menezes, antigo presidente do PSD, recorreu ao Facebook para oferecer uma recompensa de 2500 euros em troca de informações sobre quem o denunciou por maus-tratos. Contactados pelo, Luís Filipe Menezes e a mulher não quiseram prestar declarações.Usando o filme "Resgate" como ponto de partida, Menezes começa por afirmar que a

O também ex-presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia explica seguidamente que "há dias, foi confrontado por nova ofensiva" com uma visita da Segurança Social: "Tive a visita de duas profissionais, correctíssimas na sua abordagem, que bateram à minha porta com um mandado da segurança social - mais outra iniciativa suscitada por uma denúncia anónima!".

"Vinham fazer uma vistoria à minha residência, que nessa denúncia, era referenciada como um local onde tratavam mal, desumanamente, idosos e ainda onde se encontravam crianças menores abandonadas. A missiva aconselhava que as crianças nos fossem imediatamente retiradas!!!", acrescenta.



No mesmo post, datado de 13 de junho, Luís Filipe Menezes refere que dá uma recompensa em troca de infomações sobre o autor ou autores da denúncia anónima: "Não somos ricos, mas entre nós e os nossos pais fizemos uma cotização e oferecemos uma recompensa de 2.500 euros, a quem nos fizer chegar confidencialmente - pode ser por Messenger, Whatsapp ou e-mail - informação fidedigna, sujeita a prova ou a indício muito forte, sobre a identidade do autor ou autores dessa denúncia anónima".



A publicação é acompanhada por diversas fotografias em família.



Leia a publicação de Luís Filipe Menezes na íntegra