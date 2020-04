Luís Pitarma, o enfermeiro “herói" português que está a conquistar o Mundo

Em menos de 24 horas, o nome de Luís Pitarma ganhou destaque em todo o Mundo como o enfermeiro português que cuidou de Boris Johnson durante o período de internamento nos Cuidados Intensivos do Hospital St. Thomas, em Londres, devido ao coronavírus.O jornal inglês ‘Daily Mail’ entrevistou alguns colegas do enfermeiro português, emigrado há seis anos no Reino Unido, que o descreveram como "uma pessoa humilde e discreta, muito entregue ao seu trabalho". Ivo Pitarma, primo do profissional médico, revelou-se surpreendido. "Estou muito orgulhoso. Eu sabia, é claro, que o Luís era enfermeiro em Londres, mas não fazia ideia de que estava a cuidar do Boris Johnson. Foi uma verdadeira surpresa."Em Espanha, o título de "herói" surge em vários textos a propósito do estado de saúde de Boris Johnson, depois de o primeiro-ministro inglês ter agradecido o desempenho do português. "Luís tornou-se um herói no seu País", escreve o site da ‘Telecinco’.A nível nacional, a conquista de Luís Pitarma tem sido muito elogiada através das redes sociais. A mãe do enfermeiro, Edite, emocionou-se ao falar do filho durante a aparição no programa de Cristina Ferreira. "Já me tinha dito que estava cuidar dele. Soube na quinta-feira passada. Disse-me que quando o chamaram para cuidar do primeiro-ministro estremeceu. Eu sinto-o nervoso há muito tempo por saber que está na linha da frente", começou por referir. Edite falou sobre o período difícil que o filho viveu antes de emigrar. "Não me esqueço do dia 12 de junho de 2014. Foi o dia mais triste da minha vida. Ele não tinha trabalho em Portugal."Nos últimos dias, o nome de Luís Pitarma saltou para a ribalta e lidar com o mediatismo está ser difícil para o jovem. "Ele só se acalmou com o telefonema do Presidente da República. Ele nunca gostou muito de protagonismo." Luís tem 29 anos e é natural de Aveiro. Mudou-se para o Reino Unido em 2014 para trabalhar como enfermeiro. Passou pelas unidades hospitalares de Luton e pela Dunstable Foundation Trust.Jenny McGee foi a colega que acompanhou Luís Pitarma nos Cuidados Intensivos no apoio exclusivo ao primeiro-ministro britânico. É natural da Nova Zelândia. Nas últimas horas, tornou-se uma estrela no país de origem e mereceu vários elogios.